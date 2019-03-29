Скандал с Гонтаревой и Ложкиным затмит “дело Укроборонпрома”- эксперт

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Набирающий обороты скандал с выдвинутыми против окружения Порошенко обвинениями в причастности к схемам беглого олигарха Сергея Курченко затмит скандальное дело хищений в Укроборонпроме, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, руководитель центра “Третий сектор”.

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“О демарше Кулика. Подобное уже неоднократно видели.Перед выборами, на фоне ожидания смены власти всегда появляются люди, которые хотят застолбить себе место «под солнцем». И здесь вижу, что у Юрия Витальевича появился потенциальный сменщик. Претендент на кресло, который за три дня до выборов начал бороться с коррупционным окружением Порошенко. Отметим, что персона Кулика имеет весьма специфический бэкграунд, и репутацию Тем не менее, это обстоятельство не отменяет того, что у него на руках есть серьёзный фактаж.

Все идёт к тому, что во втором туре кампанию против Свинарчуков, затмит другая кампания против Гонтаревой и Ложкина.

Наверняка, сейчас попытаются поставить блок на эту тему в медиа-пространстве. В силу того, что она может стать одним из факторов определяющих будущий результат выборов. Хотя, удастся ли её реально заблокировать?

Все понимают, что Гонтарева один из ключевых носителей информации о выводе денег командой Януковича за границу, ибо её компания сопровождала и обеспечивала все эти процессы. Поэтому, даже не задержание, а подозрение Гонтаревой, затрагивает очень широкий круг не последних в стране людей. Равно как и открывает возможность дать ответ на вопрос куда делись деньги Януковича”, – пишет политолог.

Свою оценку перспективам данного скандала дал и бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов.

“Два слова о вчерашнем отзыве Генеральным прокурором подозрений в отношении Гонтаревой, Филатова, Пасенюка и других партнеров и друзей Порошенко. Никто, кроме суда, не вправе отзывать или отменять подозрения. В действиях Генерального прокурора – все признаки превышения служебных полномочий. В отношении него должно быть немедленно зарегистрировано уголовное производство”, – написал он в своем телеграмм-канале.

Напомним, как уже сообщал ПолитНавигатор, ГПУ выдвинула подозрение людям из ближайшего окружения Порошенко относительно причастности к махинациям с выводом миллиардных сумм беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. После того, как эта информация просочилась в прессу и вызвала скандал, в ведомстве неуклюже попытались дать задний ход, отменив уже вынесенные решения по этому делу. Однако прокурор ГПУ Кулик подтвердил фвкты, попавшие в СМИ и раскритиковал свое руководство за участие в политических играх нынешнего президента.