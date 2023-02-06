«После победы Украина сразу же вступит в ЕС» – офис Зеленского
Украине после победы над Россией хватит буквально нескольких месяцев для достижения соответствующих стандартов и досрочном принятии в состав Евросоюза.
Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либералке Юлии Латыниной, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Само по себе проведение саммита ЕС в Киеве во время войны говорит о том, что вся попытка российской пропаганды как-то показать «бойтесь нас дальше, не поддерживайте сильно демонстративно Украину», провалена. С одной стороны, это важнейшее информационное явление, которое зафиксировало, что такое для Европы сегодня Украина. И последующие все события надо рассматривать через призму этого единства.
Этот саммит чётко показал: как только Украина выигрывает войну, она очень быстро будет членом ЕС. Не кандидатом, а именно членом в очень быстрые термины. Всё, что сегодня называется – это дань аккуратной информационной политике, это правильно, 2024-й, 2025-й, или ещё какие-то долгие сроки – нет. На самом деле, после поражения России и выхода на границы 1991 года Украина будет очень быстро принята в ЕС, это месяцы, причём очень спрессованные месяцы – 3-4 месяца», – сказал Подоляк.
Он заверил, что этого времени хватит на то, чтобы Украина стала соответствовать евростандартам.
«Так вот, к этому моменту инфраструктура, архитектура государства Украины должна быть немножко другой – более компактной, прозрачной, менее регуляторной и более адаптированной к европейским моделям государства. Вот, что обсуждалось в Киеве как главное», – подчеркнул советник Зе-офиса.
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