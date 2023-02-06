«После победы Украина сразу же вступит в ЕС» – офис Зеленского

Украине после победы над Россией хватит буквально нескольких месяцев для достижения соответствующих стандартов и досрочном принятии в состав Евросоюза.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либералке Юлии Латыниной, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Само по себе проведение саммита ЕС в Киеве во время войны говорит о том, что вся попытка российской пропаганды как-то показать «бойтесь нас дальше, не поддерживайте сильно демонстративно Украину», провалена. С одной стороны, это важнейшее информационное явление, которое зафиксировало, что такое для Европы сегодня Украина. И последующие все события надо рассматривать через призму этого единства.

Этот саммит чётко показал: как только Украина выигрывает войну, она очень быстро будет членом ЕС. Не кандидатом, а именно членом в очень быстрые термины. Всё, что сегодня называется – это дань аккуратной информационной политике, это правильно, 2024-й, 2025-й, или ещё какие-то долгие сроки – нет. На самом деле, после поражения России и выхода на границы 1991 года Украина будет очень быстро принята в ЕС, это месяцы, причём очень спрессованные месяцы – 3-4 месяца», – сказал Подоляк.