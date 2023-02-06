«После победы Украина сразу же вступит в ЕС» – офис Зеленского

Вадим Москаленко.  
06.02.2023 11:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Украине после победы над Россией хватит буквально нескольких месяцев для достижения соответствующих стандартов и досрочном принятии в состав Евросоюза.

Об этом в интервью признанной иноагентом беглой российской либералке Юлии Латыниной, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине после победы над Россией хватит буквально нескольких месяцев для достижения соответствующих стандартов и...

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«Само по себе проведение саммита ЕС в Киеве во время войны говорит о том, что вся попытка российской пропаганды как-то показать «бойтесь нас дальше, не поддерживайте сильно демонстративно Украину», провалена. С одной стороны, это важнейшее информационное явление, которое зафиксировало, что такое для Европы сегодня Украина. И последующие все события надо рассматривать через призму этого единства.

Этот саммит чётко показал: как только Украина выигрывает войну, она очень быстро будет членом ЕС. Не кандидатом, а именно членом в очень быстрые термины. Всё, что сегодня называется – это дань аккуратной информационной политике, это правильно, 2024-й, 2025-й, или ещё какие-то долгие сроки – нет. На самом деле, после поражения России и выхода на границы 1991 года Украина будет очень быстро принята в ЕС, это месяцы, причём очень спрессованные месяцы – 3-4 месяца», – сказал Подоляк.

Он заверил, что этого времени хватит на то, чтобы Украина стала соответствовать евростандартам.

«Так вот, к этому моменту инфраструктура, архитектура государства Украины должна быть немножко другой – более компактной, прозрачной, менее регуляторной и более адаптированной к европейским моделям государства. Вот, что обсуждалось в Киеве как главное», – подчеркнул советник Зе-офиса.

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