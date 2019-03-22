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22.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Киев, Мнение, Политика, Украина
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После поражения на выборах Порошенко ждет судьба Ющенко

После поражения на президентских выборах, Петр Порошенко вряд ли будет арестован. Скорее всего ему будут даны гарантии безопасности западными странами и его ждет судьба экс-президента Виктора Ющенко- прозябающего на политическом маргинесе во главе партии с минимальным рейтингом.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Klymenko Time» высказал украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы говорите о каких-то гарантиях, то они ему даны западными странами, не обидят его. Я думаю, что останется в Украине, может какую-то партию будет иметь. В принципе, для западноукраинского электората ему не стыдно посмотреть – томос дал, армию создал, Путина остановил. Может будет какая-то партия, но «БПП» не будет, на обломках «БПП» будет Змей Горыныч – Кличко, Луценко, Гройсман», – резюмировал эксперт.

Отметим, что ранее противоположное мнение высказывал политолог Константин Бондаренко, заявивший о том, что президент Украины Петр Порошенко не может рассчитывать на получение каких-либо гарантий в случае проигрыша, как это было с предыдущими президентами Украины.

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