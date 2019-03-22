После поражения на выборах Порошенко ждет судьба Ющенко

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

После поражения на президентских выборах, Петр Порошенко вряд ли будет арестован. Скорее всего ему будут даны гарантии безопасности западными странами и его ждет судьба экс-президента Виктора Ющенко- прозябающего на политическом маргинесе во главе партии с минимальным рейтингом.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Klymenko Time» высказал украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы говорите о каких-то гарантиях, то они ему даны западными странами, не обидят его. Я думаю, что останется в Украине, может какую-то партию будет иметь. В принципе, для западноукраинского электората ему не стыдно посмотреть – томос дал, армию создал, Путина остановил. Может будет какая-то партия, но «БПП» не будет, на обломках «БПП» будет Змей Горыныч – Кличко, Луценко, Гройсман», – резюмировал эксперт.

Отметим, что ранее противоположное мнение высказывал политолог Константин Бондаренко, заявивший о том, что президент Украины Петр Порошенко не может рассчитывать на получение каких-либо гарантий в случае проигрыша, как это было с предыдущими президентами Украины.