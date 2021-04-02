После Познера грузинские навальнисты атаковали знаменитого русского писателя и дипломата

02.04.2021, Москва, Максим Карпенко

После скандала с российским журналистом Владимиром Познером в Грузии местные вандалы изрисовали краской памятник известному русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на монументе написали «Россия – зло» и «Познер нах».

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Оттирать памятник от краски вышли местные активисты. В своем блоге подруга детства и одноклассница бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, правозащитница Лали Морошкина связала акт вандализма с «политическим мусором».

«Пришло время обществу позаботиться о нашей бездомной стране и очистить ее от всякой грязи и, самое главное, от всякого политического мусора», – сказала она.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем блоге подчеркнул, что вандализм по отношению к Грибоедову – это неуважение собственной истории со стороны грузин.

«Вот памятник Александру Сергеевичу Грибоедову в Тбилиси. Поэту, дипломату, который любил этот город, жил в нём, нашел там свою любовь и жену — Нину Александровну Чавчавадзе — и был в Тбилиси на горе Мтацминда похоронен. Жена его, узнав о гибели А.С.Грибоедова, чуть не умерла от горя и потеряла новорожденного ребёнка в преждевременных родах. Всю оставшуюся жизнь хранила ему верность и похоронена рядом с мужем. А именем Грибоедова назван действующий в Тбилиси русский театр.

Вот что сделали с памятником Грибоедову несколько ублюдков в Тбилиси. Запомните и не говорите, что не видели этого, или что этого не было. Это не про политику, это не про Абхазию и Южную Осетию или Самачабло, это не про Саакашвили или Иванишвили, не про НАТО или Гори. Это про Грузию как таковую, её историческую память и её отношение к собственной в том числе истории.

Услышим ли мы от знаменитой грузинской интеллигенции слова, которые хотя бы показали, что знаменитой грузинской интеллигенции нестерпимо стыдно? Не уверен», – пишет Примаков.

Грузинский политолог Шота Апхаидзе в своем блоге также раскритиковал соотечественников.

«Господи помилуй! Борцы непонятно за что , и против кого , скоро наступит судный час. Придется ответить за содеянное. Господа Бога побойтесь», – отмечает политолог.

Апхаидзе также не поддержал акцию, устроенную радикалами против Познера, но подчеркнул, что российский журналист поплатился за свою либеральную позицию и критику России.

«Это секта либерал-западников, альянс ЛГБТ-организаций, ЕНД и шарлатанов разных мастей. Они как раз проклинают все грузинское, нашу веру, традицию и историю. Как раз эта группа представляет из себя фан-клуб Навального в Грузии, именно они устраивали месяц назад акции солидарности в поддержку Навального по всей Грузии. Причислять их к националистам неуместно…

Познер на своей шкуре ощутил, кто такие тоталитарная секта либерал-фашистов. Он, наверное, понял, какой опасный коллективный Навальный. Вот теперь, дорогой Владимир, делайте вывод, это Православие и православные – величайшая трагедия или, все-таки, безбожники-западники и западная либеральная школа?! Вчера по добрым западным традициям вам инквизицию устроили именно ваши идеологические соратники, борцы за «демократию», враги Христа и Православия», – считает Апхаидзе.

Напомним, что в Грузии местные радикалы напали на либерального журналиста Владимира Познера, имеющего тройное гражданство (РФ, США и Франции).

Отметим, что что Грибоедов известен своей знаменитой пьесой «Горе от ума». Возглавлял российскую дипломатическую миссию в Персии. Погиб во время резни, устроенной религиозными фанатиками.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в позапрошлом году памятник Грибоедову облили краской в Ереване.