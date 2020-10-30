После Путина Украине будет еще хуже – видный киевский дипломат

30.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В российской элите хватает «ястребов», которые выступают за еще более жесткую политику, чем Владимир Путин, поэтому со сменой президента РФ для Украины ничего не изменится.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, целью Путина и российского руководства является восстановление России в границах империи.

«Этот путь, он шел долго. А теперь это реально корни имперские – восстановить не Советский Союз, а стать следующим этапом развития как империя, а без стран, которые были в свое время в этой империи, а потом в Советском Союзе, это невозможно. Потому это очень устоявшаяся цель сделать это за счет завоеваний, экспансии вокруг себя.

Это же не только Путин. Когда ожидают и говорят, что придет кто-то другой и все наладится – ничего подобного. Есть ястребы в России и похлеще Путина», – сказал Чалый.

Ранее известный киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что у Украины осталось 3 – 4 года на то, чтобы выровнять отношения с Российской Федерацией. После действующего президента Владимира Путина к власти в России придет более жесткий политик.