После речи Макрона в Киеве заговорили о прямом диалоге с ЛДНР и РФ

05.09.2019, Киев, Максим Карпенко

В мире падает интерес к Украине. Если еще год назад на международных конференциях ей выделяли отдельную площадку, то сегодня Украина зачастую даже не упоминается.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть очевидная позиция Макрона, он заинтересован в том, чтобы сдвинуть с места весь этот процесс. Если кто-то читал его выступление перед посольским корпусом, он аргументирует там смену концептуальную позиции относительно отношений между Европой и Россией. Могу сказать, что Россия в этом выступлении вспоминается раз 20. Только Китай, возможно, не реже. А вот Украина, кажется, один раз», – сказал политолог.

По его словам, аналогичная ситуация складывается в Соединенных Штатах.

«Сейчас вернулся с конференции из США мой коллега. Там вообще про Украину забыли, хотя это международная конференция по вопросам будущего, безопасности Европы, Китая. Есть объяснение – устали от Украины, не считают ее центром мировой политики, считают, что там нет близкого решения на завтра и вообще она существует в контексте таком, как, допустим, африканская Руанда», – отметил эксперт.

При этом, говорит он, еще в прошлом году на упомянутой конференции была отдельная площадка, где обговаривались именно украинско-российские проблемы.

«Сегодня уже этого нет. Это означает, что другого выхода кроме того, чтобы искать возможность прямого диалога с Донбассом и Москвой, другой возможности завершить войну нет», – заявил Погребинский.

Как сообщал ПолитНавигатор, президент Франции в своем выступлении перед дипломатами признал, что Запад движется к своему закату и призвал срочно налаживать отношения с Россией.