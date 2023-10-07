После ухода Байдена ситуация для России может только ухудшиться – эксперт

Владимир Гладков.  
07.10.2023 23:07
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


После выборов президента США, новое руководство Белого дома может пойти на эскалацию – вплоть до ядерной войны.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После выборов президента США, новое руководство Белого дома может пойти на эскалацию – вплоть...

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«За эту ситуацию, при которой речь пока не идёт о ядерном оружии и переходе к ядерному оружию, должны сказать не только Путину, но и Байдену.

А вот что будет, когда Байден уйдёт и придёт Трамп – мы не знаем. Потому что Трамп как раз из того поколения политиков, которые в промежутке. Он прекрасно понимает издержки ядерного конфликта, но он готов этим играть, готов ставить это на кон. Он игрок», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что со сменой президента США ситуация для России может только ухудшиться.

«В этом отношении я не знаю, будет ли нам проще с Трампом, и будет ли вообще в принципе разрешён конфликт на Украине при Трампе. Надеюсь, российские элиты хорошо взвешивают все риски, и ставят галочку в том месте, где они думают, что надо дождаться смены главы Белого дома, и придёт человек, с которым получится договориться. Возможно, будет гораздо хуже», – добавил Скоробогатый.

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