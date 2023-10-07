После ухода Байдена ситуация для России может только ухудшиться – эксперт
После выборов президента США, новое руководство Белого дома может пойти на эскалацию – вплоть до ядерной войны.
Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«За эту ситуацию, при которой речь пока не идёт о ядерном оружии и переходе к ядерному оружию, должны сказать не только Путину, но и Байдену.
А вот что будет, когда Байден уйдёт и придёт Трамп – мы не знаем. Потому что Трамп как раз из того поколения политиков, которые в промежутке. Он прекрасно понимает издержки ядерного конфликта, но он готов этим играть, готов ставить это на кон. Он игрок», – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что со сменой президента США ситуация для России может только ухудшиться.
«В этом отношении я не знаю, будет ли нам проще с Трампом, и будет ли вообще в принципе разрешён конфликт на Украине при Трампе. Надеюсь, российские элиты хорошо взвешивают все риски, и ставят галочку в том месте, где они думают, что надо дождаться смены главы Белого дома, и придёт человек, с которым получится договориться. Возможно, будет гораздо хуже», – добавил Скоробогатый.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.