После ухода Байдена ситуация для России может только ухудшиться – эксперт

После выборов президента США, новое руководство Белого дома может пойти на эскалацию – вплоть до ядерной войны.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил редактор отдела политики, заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Пётр Скоробогатый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«За эту ситуацию, при которой речь пока не идёт о ядерном оружии и переходе к ядерному оружию, должны сказать не только Путину, но и Байдену.

А вот что будет, когда Байден уйдёт и придёт Трамп – мы не знаем. Потому что Трамп как раз из того поколения политиков, которые в промежутке. Он прекрасно понимает издержки ядерного конфликта, но он готов этим играть, готов ставить это на кон. Он игрок», – сказал эксперт.