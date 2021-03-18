После ухода русских солдат в Косово начались погромы сербов

18.03.2021, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Накануне в Сербии вспоминали очередную годовщину сербских погромов в Косово в 2004 году.

Корреспондент «ПолитНавигатора» пообщалась с сербскими экспертами о предпосылках и последствиях мартовских погромов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Весенний день 17 марта 2004 года сербские жители южной провинции Косово будут помнить всю жизнь. Именно тогда они пережили жестокую агрессию соседей-албанцев, уничтожавших православные святыни, убивавших и калечивших женщин, детей, стариков, монахов и священников при равнодушном присутствии международного оккупационного контингента KFOR. Максимум, что сделали тогда «миротворцы» – приютили некоторое число женщин и детей на немецкой военной базе. При этом, и это нужно отметить особо, погромы начались тогда, когда остатки и без того немногочисленного российского контингента были выведены с территории края…

Несколько тысяч албанских националистов приехало в сербские поселения, они с легкостью преодолевали ряды колючей проволоки вокруг храмов и монастырей, крушили и ломали дома, били и уничтожали всех, кто попадался под руку или сопротивлялся. Они выносили все ценное, а то, что оставалось предавали огню. Горели целые кварталы. За два дня погромов было убито 19 человек, почти тысяча была ранена и избита. Зачистке подверглось 6 городов и 10 сел, 35 православных святынь были сожжены. Около 4 тысяч сербов были вынуждены покинуть свои родные мета, где жили на протяжении столетий.

Мартовский погром – крупнейшее и наиболее систематическое преступление в эпоху стабильности в Европе после Второй мировой войны. На глазах около 40 тысяч иностранных солдат, полицейских и официальных лиц сама жизнь сербов в Косово и Метохии происходила самая настоящая этническая чистка. А еще пострадали или исчезли культурные артефакты сербской духовной культуры – архитектурные объекты, фрески, библиотеки.

Вместе с городскими районами были разрушены сельские общины, расположенные вблизи важных дорог. Это все было сделано с одной целью – выдавить сербов с их исторической территории, святой земли Косова поля.

По прошествии семнадцати лет с этого страшного события, жизнь сербов в крае все также висит на волоске. За эти годы сложно перечесть различные варианты их притеснения: от введения 100% пошлин на сербские товары до прямых столкновений и даже убийств.

Политолог Драгомир Анджелкович специально для «ПолитНавигатора» прокомментировал сложившуюся ситуацию и ее предпосылки. По его мнению, с одной стороны, трудно сказать, что российский контингент, учитывая его ограниченную численность и тот факт, что Россия не имела под своим контролем особой зоны, мог быть фактором региональной стабильности. Но он, безусловно, был важной опорой для сербского населения.

«В тех районах, где находились российские миротворцы, сербы могли рассчитывать на более серьезную защиту, и в целом присутствие русских в Косово и Метохии давало им безопасность и надежду. Вот почему их присутствие было очень позитивным психологическим моментом для сербского народа края, который, согласно Резолюции 1244, находится под протекторатом ООН», – пояснил Анджелкович.

Что же касается текущей ситуации в южной провинции, то, по мнению эксперта, ее нельзя нормализовать ни сегодня, ни в обозримом будущем.

«Те западные центры силы, которые имеют большое влияние на албанцев, к этому не готовы. Если бы было иначе, Приштина изменила бы свой экстремистский подход и продемонстрировала бы готовность к компромиссу. Албанцы всегда проводили политику, подчиняясь приказам своих западных покровителей.

Сербское население на севере Косово живет в постоянном страхе перед албанской агрессией и сталкивается с препятствиями со стороны Приштины, когда речь идет об экономическом сотрудничестве между северным Косово и другими частями Сербии, от которого зависит экономический прогресс в этой части нашего южного края.

Что касается сербов к югу от Ибара, они живут в гетто и ежедневно подвергаются различным видам давления. Что еще хуже, над ними постоянно нависает опасность повторения погрома 2004 года. Запад так много говорит о правах человека и ничего не сделал для того, чтобы сербам в Косово был придан хоть какой-то человеческий статус. Это многое говорит об истинных намерениях ложных защитников глобальных демократических ценностей», – подчеркнул Анджелкович.

Политолог Деян Вук Станкович в целом согласен с коллегой.

«Российского контингента в 2004 году не было, поэтому не буду заниматься гипотетическими вопросами. Одно можно сказать наверняка: российские солдаты и офицеры питали и до сих пор имеют гораздо больше расположения к сербам, чем западные солдаты. Последние защищают себя, албанцев, именно тогда, когда они должны защищать границы так называемого Косово по отношению к Сербии.

Западные солдаты в основном защищают положение дел, созданное агрессией против СРЮ в 1999 году. Русские этого не сделают, потому что у России другая политика и отношение к агрессии 1999 года», – сказал Станкович.