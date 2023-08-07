После Украины начнётся битва за Калининград – Казаков

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После победы на Украине и достижения всех целей СВО России придётся перекраивать карту Европы и бороться за Калининград.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кончатся патроны и кончится Зеленский, мы заканчиваем СВО не только военным, но военно-дипломатическим путём. Итак, Украина наша. Что происходит после этого? Мы должны утвердить новое состояние нашей страны. Для того, чтобы это сделать, мы сами должны созвать международную конференцию, чтобы утвердить новые границы Европы. Между периодом, когда мы это сделаем, и когда она состоится, мы поможем проблематизировать некоторые границы», – сказал Казаков.

Он подчеркнул, что после решения украинского вопроса будет решена и проблема Приднестровья, после чего настанет очередь Калининграда.

«Она весьма уязвима, на её границах концентрируются серьёзные польские войска, и с ней у нас нет сухопутной границы. И если Финляндия под давлением Вашингтона присоединится к решению Эстонии, они могут заблокировать Санкт-Петербург. Мы должны эту проблему решать. Как мы решаем проблему Украины, так будем решать и проблему Калининградской области. И это не Сувалкский коридор, потому что с военной точки зрения – это идиотизм. У НАТО дальнобойность артиллерии 80 километров, он шириной должен быть 100 километров, чтобы не простреливался насквозь. И мы не можем этого не сделать, потому что это не просто слабое место – это уязвимость. Проблему надо решать», – резюмировал общественник.