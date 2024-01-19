После Украины США спровоцируют СВО в Прибалтике – Ищенко

19.01.2024 22:30
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Поскольку Украина не справляется, страны западного блока готовят провокации в Прибалтике, чтобы спровоцировать там ещё одну войну.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Украина не справляется, страны западного блока готовят провокации в Прибалтике, чтобы спровоцировать там...

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«Могут ли они ввести свои войска на территорию Украины? Ну, прибалтам придётся идти через территорию Белоруссии. Да и сколько они там могут войск послать.

Поляки теоретически могут, но в последние месяцы у них активность на этом направлении резко снизилась.

Но для того, чтобы оказаться в состоянии войны с Россией, не обязательно заходить на украинскую территорию. Самый простой способ спровоцировать конфликт – это блокировать Калининградскую область», – сказал Ищенко.

Он подчеркнул, что после поражения Украины запад готовится спровоцировать нападение России на Прибалтику.

«И на Западе эта тема постоянно прорабатывается. И эта утечка в «Bild» была организована совершенно неслучайно. Хоть немцы потом и заявили, что это вообще учения, но ведь учения всегда предполагают реальную ситуацию, к которой готовятся.

А раскладка, которая была дана, прозрачна. Как расписывался сценарий этих учений: 2024 год, Украина проигрывает в войне, Россия полностью занимает украинскую территорию, и сразу начинает готовиться к нападению на Прибалтику. А у меня сразу вопрос – а с какой стати России готовиться к нападению на Прибалтику? У неё что, мало проблем с освоением украинской территории?», – заметил эксперт.

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