После Украины США спровоцируют СВО в Прибалтике – Ищенко
Поскольку Украина не справляется, страны западного блока готовят провокации в Прибалтике, чтобы спровоцировать там ещё одну войну.
Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могут ли они ввести свои войска на территорию Украины? Ну, прибалтам придётся идти через территорию Белоруссии. Да и сколько они там могут войск послать.
Поляки теоретически могут, но в последние месяцы у них активность на этом направлении резко снизилась.
Но для того, чтобы оказаться в состоянии войны с Россией, не обязательно заходить на украинскую территорию. Самый простой способ спровоцировать конфликт – это блокировать Калининградскую область», – сказал Ищенко.
Он подчеркнул, что после поражения Украины запад готовится спровоцировать нападение России на Прибалтику.
«И на Западе эта тема постоянно прорабатывается. И эта утечка в «Bild» была организована совершенно неслучайно. Хоть немцы потом и заявили, что это вообще учения, но ведь учения всегда предполагают реальную ситуацию, к которой готовятся.
А раскладка, которая была дана, прозрачна. Как расписывался сценарий этих учений: 2024 год, Украина проигрывает в войне, Россия полностью занимает украинскую территорию, и сразу начинает готовиться к нападению на Прибалтику. А у меня сразу вопрос – а с какой стати России готовиться к нападению на Прибалтику? У неё что, мало проблем с освоением украинской территории?», – заметил эксперт.
Спасибо!
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