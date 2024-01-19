После Украины США спровоцируют СВО в Прибалтике – Ищенко

Поскольку Украина не справляется, страны западного блока готовят провокации в Прибалтике, чтобы спровоцировать там ещё одну войну.

Об этом в своем видеоблоге заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могут ли они ввести свои войска на территорию Украины? Ну, прибалтам придётся идти через территорию Белоруссии. Да и сколько они там могут войск послать.

Поляки теоретически могут, но в последние месяцы у них активность на этом направлении резко снизилась.

Но для того, чтобы оказаться в состоянии войны с Россией, не обязательно заходить на украинскую территорию. Самый простой способ спровоцировать конфликт – это блокировать Калининградскую область», – сказал Ищенко.