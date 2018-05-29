29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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После вакцинации на Украине умерло 17 детей

В 2017 году на Украине после вакцинации умерли 17 детей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал гендиректор «Центр общественного здоровья Минздрава» Владимир Курпита.

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«В прошлом году в Украине были зафиксированы 17 смертей детей после иммунизации. Но никто не слышал о каких-то негативных информационных всплесках в СМИ», — отметил Курпита.

По его мнению, данные факты не вызвали резонанс в СМИ из-за того, что украинский рынок вакцин остается местом для торговых войн между разными компаниями.

«С учетом того, что несколько лет назад на рынок вышли индийские вакцины, информационные вбросы могут быть признаком войны за рынок. Второй момент может быть связан с политикой, поскольку мы живем в стране популизма. Это могут быть какие-то политические «разборки», — подчеркнул Курпита.

По данным Минздрава, по состоянию на конец апреля, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, киевская журналистка призвала украинцев быть осторожнее с копченой и вяленой рыбой, поскольку в стоане отсутствует сыворотка от ботулизма.