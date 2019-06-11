После визита Зеленского в Донбасс обстрелы усилились

11.06.2019

Интенсивность обстрелов в Донбассе со стороны украинских вооруженных формирований увеличилась после вступления нового президента в должность.

Об этом «Известиям» рассказали представители ДНР и ЛНР.

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«Могу констатировать, что после инаугурации Зеленского, и особенно после посещения им 27 мая зоны карательной операции, число обстрелов со стороны ВФУ не просто не уменьшилось, а увеличилось. Одна из возможных причин такой эскалации — стремление Киева обвинить во всем нас. И, как следствие, требовать изменения Минского формата с включением туда новых участников, в том числе США», — сообщил замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам начальника пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов, ежедневно в республике фиксируется несколько десятков нарушений со стороны Украины, а постоянным обстрелам подвергаются населенные пункты Спартак, Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Горловка, северо-западные районы Донецка.

«Из последних сводок — вечером 5 июня во время обстрела поселка шахты Гагарина на Горловском направлении осколочное ранение плеча получил местный 33-летний житель, он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Днем ранее был обстрелян управляемой ракетой автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции. Трагедии удалось избежать только благодаря умелым действиям водителя.

1 июня после минометного обстрела ранение получил мужчина под Горловкой, его жена — контузию. В Коминтерново в этот же день осколочные ранения спины получила женщина. А накануне Дня защиты детей в поселке Веселое ранило восьмилетнюю девочку. 27 мая после сбрасывания с беспилотника взрывчатки на один из домов в Горловке был ранен еще один ребенок — девочка девяти лет», – рассказал Безсонов.

Напряженной продолжает оставаться ситуация и в ДНР. Так, в зоне удерживающего позиции в Славяносербском районе ЛНР действия батальона «Призрак», рассказывает его командир Алексей Марков, ситуация только ухудшилась.

«Однако, это обострение связано в первую очередь с ротацией украинской армии, которая происходит с периодичностью в 6–8 месяцев. На место ушедшей 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которой мы противостояли, зашла 14-я отдельная бригада. А это всегда свежие силы, желание начальников показать себя, вот они и стараются. Обстрелы начинаются каждый день с наступлением сумерек. При этом, страдают в первую очередь мирные жители. Вот два случая только за последние дни: в поселке Донецком ранен в спину молодой мужчина. В селе Голубовском с осколочным ранением госпитализирована женщина», – говорит Марков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский пригрозил отомстить за погибших нацистов.