07.06.2019
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Зеленский пригрозил отомстить за гибель неонацистов

Президент Украины Владимир Зеленский разразился очередным антироссийским заявлением.

Поводом стали крупные потери, понесенные боевиками неонацистского полка «Азов» в ходе вчерашних боев.

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«Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», – приводятся слова Зеленского на его официальном сайте.

Она также пообещал жесткий ответ.

«Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной », – заявил украинский президент.

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