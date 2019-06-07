Зеленский пригрозил отомстить за гибель неонацистов

07.06.2019

Президент Украины Владимир Зеленский разразился очередным антироссийским заявлением.

Поводом стали крупные потери, понесенные боевиками неонацистского полка «Азов» в ходе вчерашних боев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями», – приводятся слова Зеленского на его официальном сайте.

Она также пообещал жесткий ответ.

«Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной », – заявил украинский президент.