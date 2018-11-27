После военного положения украинские пограничники устроили массовый фейс-контроль для россиян

27.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.

Об этом «Известиям» рассказали пассажиры рейса 829 авиакомпании Belavia, прибывшего из Минска в Киев 26 ноября.

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Отмечается, что самолет белорусских авиалиний прибыл в аэропорт украинской столицы около 18:00 по киевскому времени, после чего для более чем 30 человек с российскими паспортами устроили тщательную проверку.

В итоге пограничная служба Украины отказала им во въезде. Граждан РФ первым же рейсом отправят обратно в Минск.

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — рассказала изданию одна из пассажирок.

По ее словам, подобные случаи начали происходить после 17:00 понедельника, когда на Украине было введено военное положение. При этом она добавила, что пассажиры, прибывшие в Киев 26 ноября до этого времени, с такими проблемами не сталкивались.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, вчера на Украине Верховная рада ввела военное положение в части областей, граничащих с РФ.