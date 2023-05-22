После войны начнется «охота на украинских гнид» – киевский политолог

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Как только война на Украине завершится или будет поставлена на паузу, в стране начнется массовая «охота на ведьм».

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил местный политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, в стране начнутся массовые репрессии и будет процветать «стукачество».

«У нас, особенно я боюсь, что, когда победим или война будет поставлена на паузу, заморожена, вот тогда за недоступностью, как говорится, «кацапских вшей» начнется охота на «украинских гнид». И в этом «совок» покажется просто райскими кустами. Уж что-что, а стучать, доносить, – к сожалению, люди не меняются», – считает эксперт.

«У нас, оказывается, повестка в ВСУ – это форма наказания. То есть это дополнительная мера. Так не удивляйтесь, что мобилизуемых придется ловить на улицах с собаками скоро, с таким подходом», – заявил Золотарев.