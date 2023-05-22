Украинский командир: Нам нужно играть на амбициях Пригожина

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Конфликт между собственником ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и руководством МО РФ надуман.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил экс-главарь неонацистской группировки «Национальный корпус», а ныне и.о. командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.

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«Хочу высказать свое субъективное мнение по поводу так называемого «конфликта» между Пригожиным и регулярной армией, руководством армии РФ. Я думаю, что этот конфликт надуман, то есть определенная игра в плохого и хорошего полицейского. Эту игру ведут в целом для того, чтобы мы как страна, противостоящая агрессору, могли думать о том, что у них внутри есть определенные распри и проблемы», – сказал Кудряшов.

Впрочем, он считает, что из этой ситуации украинские спецслужбы могут извлечь определенную выгоду.

«На мой взгляд, единственное, за что может зацепиться наша разведка – за то, что есть определенные политические разногласия между Пригожиным и регулярной армией РФ. Но это не большой фундамент для большой ссоры. Единственное, что можно взять на крючок и за чем можно следить, это то, что Пригожин – это «юный» политик, действительно имеющий политические амбиции. И именно на этих политических амбициях Пригожина нужно нам как стране играть. Все остальное, мне кажется, это игра на публику для того, чтобы мы думали, что там есть какие-то проблемы», – считает украинский командир.

Он призывает больше думать «о своей армии, о своем политикуме, о своей чистке внутри страны».

«И, наконец, уже потом думать о том, что там у наших соседей. Кстати, эта история «что там за поребриком» – это больше история России, которая вечно критиковала, следила за внутренним положением дел именно в нашей стране», – резюмировал Кудряшов.