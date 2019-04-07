После выборов Украина получит реальную хунту

07.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если новый президент Украины поедет в Москву и договориться о мире в Донбассе, то следующим закономерным ходом может стать военный переворот.

Об этом пишет киевский еженедельник “Зеркало недели”.

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“Допустим, новоизбранный президент Украины пользуется своими полномочиями в сфере внешней политики и нацбезопасности, для того чтобы “прекратить войну”. Понятно, что сейчас это можно сделать только на условиях агрессора — т.е. капитулировать, хотя внешне все может выглядеть как возвращение неподконтрольных территорий, просто “на особых условиях”. Но представим себе, что новый президент свой первый визит наносит, по старой памяти, в Москву; и возвращаясь оттуда, повторяет пресловутое чемберленовское “я привез вам мир”.

Найдется достаточно много сограждан, которые это поддержат, не вдаваясь в нюансы и не просчитывая на пару шагов вперед, — и очень сильно проиграют. Ведь точно так же, как это было с предыдущим “геополитическим” противостоянием, выбором между ЕврАзЭС и ЕС, имеет значение не столько баланс сторонников и противников, сколько наличие непримиримых среди последних”, – отмечается в публикации.

Также издание пишет, что среди противников мира будут “ветераны АТО, а также ультранационалисты, да и, видимо, немалая часть силовиков”.

“И те, и другие, и третьи умеют воевать и хорошо вооружены, в то время как на капитуляцию в основном согласны пассивные миролюбивые обыватели, чаще всего пенсионеры. Поэтому следующим закономерным ходом может стать военный переворот. Тем более что к нему будут подталкивать кремлевские агенты, коих всегда хватало в среде ультранационалистов.

Опять же сограждане, искренне возмущенные капитуляцией, но не умеющие считать на несколько ходов вперед, такой переворот поначалу поддержат. Однако в результате окажется, что в Киеве при власти — теперь уже настоящая “хунта”. Теперь уже точно половина страны с этим не смирится, как и часть силовиков, которые откажутся признавать нелегитимного главкома, а Запад не вступится — как прикажете объяснить избирателям поддержку хунты в ХХІ веке посреди Европы? В результате получим, как водится, и позор, и войну”, – резюмирует “ЗН”.