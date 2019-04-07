Выборы
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07.04.2019, Москва, Игорь Петров
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина
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Проигрыш Порошенко – последняя надежда бандеровцев на выживание

Победа во втором туре выборов действующего президента Украины Петра Порошенко выгодна всем, кроме самого пробандеровского киевского режима.

К такому парадоксальному выводу пришёл в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале политолог, автор и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура» Виталий Третьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Третьяков укорил своих собеседников в том, что они всерьёз обсуждают украинских кандидатов в президенты, имея в виду, что суть режима не изменится от победы любого из них.

По мнению эксперта, предвыборный процесс в Незалежной не имеет никакого отношения к реальной политике, однако Порошенко быстрее загонит в могилу бандеровскую власть.

«Мне печально, что даже в этой студии шесть серьезных и умных людей стоят и обсуждают то, что не является политикой в широком смысле этого слова.

Относительно победы одного или другого кандидата в президенты. Я категорически давно выступаю за победу Порошенко. Естественно, не считаю его человеком, который достоин возглавлять какую-либо страну, тем более Украину в свете российско-украинских отношений.

Я за его победу исключительно потому, что именно он, на мой взгляд, быстрее всего этот бандеровский режим приведет к его окончательной кончине, что будет хорошо для самой Украины, для России и для Европы в целом», – заключил Третьяков и добавил, что до Европы, к сожалению, эта истина долго доходит: «Если Европа хочет чего-то такого, в смысле, облегчения ситуации… В этом у меня большие сомнения».

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