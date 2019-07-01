После выхода из ПАСЕ никто за нами бегать не будет – украинский депутат

01.07.2019, Киев, Игорь Петров

Украине надо ценить участие в работе таких международных площадках как ПАСЕ и не стоит выходить оттуда в знак протеста против возвращения России

Об этом на заседании согласительного совета Верховной рады Украины заявил депутат Александр Беловол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши парламентские делегации очень много сделали на площадках НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ. За это надо поблагодарить депутатский корпус нынешнего состава Рады. Но не надо спешить выходить из ПАСЕ. Не надо терять международную площадку. Международные площадки – это основное, наш голос может услышать все европейское сообщество. Давайте к этому подойдем взвешенно. Если украинская делегация выйдет из ПАСЕ никто за нами бегать не будет, никто нас ждать не будет», – сказал он.