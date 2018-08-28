28.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Москва, Общество, Россия, Украина

После выходных в компании Бортникова и Шойгу Путин уволил 15 генералов ФСИН, МВД, МЧС и Следкома



Сегодня своих должностей лишились 15 генералов ФСИН, МВД, МЧС и Следственного комитета. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Без руководителей ненадолго остались силовые ведомства Томской, Саратовской, Ульяновской, Сахалинской, Кемеровской, Омской, Брянской, Мурманской, Волгоградской, Нижегородской областей, Республики Коми. Этим же указом президент назначил несколько новых руководителей силовиков.

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Ранее президент России Владимир Путин провел выходные в Республике Тыва в компании с главой ФСБ Александром Бортниковым и министром обороны Сергеем Шойгу.

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