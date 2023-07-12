После взрыва во дворе военного блогера найдены следы взрывчатки с поражающим элементами

Любовь Смирнова .  
12.07.2023 22:28
  (Мск) , Феодосия
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Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Взрыв во дворе жилого дома в Феодосии, где живет блогер, военный волонтер и организатор телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов, был спланированной акцией устрашения.

Оперативники нашли следы поражающих элементов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Взрыв во дворе жилого дома в Феодосии, где живет блогер, военный волонтер и организатор...

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«Следы поражающих элементов видны на одном из балконов, чудом обошлось без жертв. Две женщины получили осколочные ранения», – написал Талипов в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел около 19 часов. Ударной волной выбило стекла, мопед загорелся, но других повреждений нет.

По словам Талипова, буквально вчера один из украинских telegram-каналов разместил персональные данные, в частности адрес проживания и телефоны, куда за один вечер поступило большое количество угроз.

Видимо расчет террористов был в том, что после взрыва мопеда соседи станут главной угрозой и головной болью блогера, который не только активно помогает бойцам в зоне СВО, но и занимается изобличением «ждунов» и «заукраинцев» в соцсетях.

В Феодосию выехали следователи управления Следкома по расследованию особо важных дел. Сейчас устанавливается владелец транспортного средства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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