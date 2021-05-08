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08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Колониальная демократия, Украина, Энергетика
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После запуска «Северного потока-2» мы станем никому не нужны – канал Порошенко

Новости УкраиныПосле завершения строительства «Северного потока-2» Украина станет не интересна как Москве, так и крупным...

После завершения строительства «Северного потока-2» Украина станет не интересна как Москве, так и крупным западным игрокам.

Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил политический аналитик Валентин Красноперов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток-2» на сегодняшний день в Германии остановлен только со стороны партии «Зелёных» и их экологических групп, а правительство ФРГ и США сами никак не противодействуют «Северному потоку-2». Они могут ввести санкции против компаний, которые его строят, но этого не происходит.

Мы понимаем, что в случае запуска «Северного потока-2» есть дополнительная угроза военных действий, потому что России будет не нужен газопровод, проходящий через Украину, и стратегических ресурсных интересов тут больше нет. Поэтому мы понимаем, что немецкие элиты могут уйти: «У вас тут война, но газ отдельно», – сказал Красноперов.

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