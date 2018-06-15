15.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Война, Россия, Спорт, Украина

После заявления Путина США решили не рисковать украинской государственностью


Украина не получила команды «от хозяина» обострять ситуацию на Донбассе во время чемпионата мира по футболу.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

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«Забавно, что впервые это мероприятие не сопровождается никакой кровавой провокацией (пока, во всяком случае, а скорее всего и не будет сопровождаться). Как было с Олимпиадой в Пекине, с Олимпиадой в Сочи. Насколько я понимаю, хозяин не дал команды. А эти псы работают по команде», – сказал Леонтьев.

Он считает, что это связано со словами президента РФ Владимира Путина, который во время «прямой линии» заявил: обострение ситуации на Донбассе будет стоить Украине государственности.

«Была фраза Путина, которая потом была жестко интерпретирована Песковым, по поводу Украины. Все поняли, о чем идет речь. В переводе на русский эта фраза президента означала, что украинская государственность скорее всего перестанет существовать. Это же было бы неплохо. Кстати, это вопрос: стоит ли чемпионат мира по футболу украинской государственности. Вопрос философский», – сказал Леонтьев.

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