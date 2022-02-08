После заявления Путина Зеленский растерялся и перешел на русский язык

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Украинский президент Владимир Зеленский не нашелся, что ответить на заявление своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости выполнения Киевом Минских соглашений.

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Когда ему в ходе брифинга задали соответствующий вопрос, Владимир Зеленский ненадолго растерялся, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо же как-то серьёзно ответить на такой серьёзный вопрос. Я, наверное, отвечу на русском языке, чтобы, скажем так, автор афоризма понял мой ответ», – сказал Зеленский.

Однако собравшись с мыслями, президент вместо комментария непосредственно высказывания Владимира Путина, пояснил, что Украина «очень терпеливая» страна и не отвечает на многочисленные «российские провокации».

«Что касается Минских соглашений, «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица». Безусловно, есть вещи, в которых не поспоришь с президентом РФ – Украина действительно красавица. А «моя» – мне кажется, здесь уже небольшой перебор. Потому что президент России говорит очень серьёзно.

А касательно «терпи, моя красавица» – Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведём себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», – резюмировал президент Украины.