«Последние деньки Гитлера»: на Банковой говорят о скором конце диктатора Зеленского
Со временем многие украинцы с ужасом осознают, что были соучастниками преступлений режима Владимира Зеленского.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он провел параллели межу нынешней Украиной и гитлеровской Германией, отмечая, что солдаты вермахта, когда им показывали кадры из концлагерей, плакали, теряли сознание и не могли поверить, что они были соучастниками этого процесса.
«Думаю, когда через некоторое время расскажут правду, откроют глаза и скажут, что на деле режим Зеленского поступал так, многие будут говорить: «Как такое могло быть?», – говорит эксперт.
Ведущий заметил, что все уже осознают, что стране будет конец, поинтересовался, так ли он близок.
Отвечая на вопрос, политолог сослался на слова своего приятеля, близкого к власти и имеющего возможность время от времени общаться с Зеленским.
«Я его как-то спросил о настроениях, которые сегодня доминируют на Банковой. Он долго думал, сам он историк по образованию, чиновник профессиональный. Он говорит: «Ты знаешь, 28 апреля 45-го года, но еще не 29», – сказал Бондаренко.
Напомним, что 30 апреля Гитлер в своем бункере покончил Жизнь самоубийством.
