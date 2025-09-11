Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Со временем многие украинцы с ужасом осознают, что были соучастниками преступлений режима Владимира Зеленского.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он провел параллели межу нынешней Украиной и гитлеровской Германией, отмечая, что солдаты вермахта, когда им показывали кадры из концлагерей, плакали, теряли сознание и не могли поверить, что они были соучастниками этого процесса.

«Думаю, когда через некоторое время расскажут правду, откроют глаза и скажут, что на деле режим Зеленского поступал так, многие будут говорить: «Как такое могло быть?», – говорит эксперт.

Ведущий заметил, что все уже осознают, что стране будет конец, поинтересовался, так ли он близок.

Отвечая на вопрос, политолог сослался на слова своего приятеля, близкого к власти и имеющего возможность время от времени общаться с Зеленским.

«Я его как-то спросил о настроениях, которые сегодня доминируют на Банковой. Он долго думал, сам он историк по образованию, чиновник профессиональный. Он говорит: «Ты знаешь, 28 апреля 45-го года, но еще не 29», – сказал Бондаренко.

Напомним, что 30 апреля Гитлер в своем бункере покончил Жизнь самоубийством.