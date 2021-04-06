Последние дни ВСУ: в Москве рассказали, зачем обиженный Байден звонил Зеленскому

06.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Президент США Джо Байден, несмотря на личную обиду, позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для того, чтобы его шантажировать и вынудить начать войну против России.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я думаю, что Байден позвонил Зеленскому, на которого имеет личную обиду. Помните, во времена президентства Трампа подставил сына Байдена. Тем не менее, Байден наступил на свою семейную гордость и позвонил Зеленскому. Как я понимаю, команда была следующая: Байден простит Зеленского, если будет война.

Война на Украине – это не война Украины с Россией, это война Америки на территории Украины и России солдатами, которых призвали на территории Украины. Это американские и натовские генералы, турецкие генералы, как в Азербайджане. Это операция, при которой украинцев погонят пулемётами на убой на границу с Россией», – сказал Фёдоров.

Напомним, ранее в Киеве заявил, что ни украинская армия, ни националисты-подпольщики ничего не смогут противопоставить российской армии в случае её вторжения, поэтому киевским «патриотам» остаётся только вести уже проигранную информационную войну.