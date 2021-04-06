Подпишись на рассылку
06.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Последние дни ВСУ: в Москве рассказали, зачем обиженный Байден звонил Зеленскому

Новости Украины

Президент США Джо Байден, несмотря на личную обиду, позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для того, чтобы его шантажировать и вынудить начать войну против России.

Об этом в эфире YouTube-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я думаю, что Байден позвонил Зеленскому, на которого имеет личную обиду. Помните, во времена президентства Трампа подставил сына Байдена. Тем не менее, Байден наступил на свою семейную гордость и позвонил Зеленскому. Как я понимаю, команда была следующая: Байден простит Зеленского, если будет война.

Война на Украине – это не война Украины с Россией, это война Америки на территории Украины и России солдатами, которых призвали на территории Украины. Это американские и натовские генералы, турецкие генералы, как в Азербайджане. Это операция, при которой украинцев погонят пулемётами на убой на границу с Россией», – сказал Фёдоров.

Напомним, ранее в Киеве заявил, что ни украинская армия, ни националисты-подпольщики ничего не смогут противопоставить российской армии в случае её вторжения, поэтому киевским «патриотам» остаётся только вести уже проигранную информационную войну.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть