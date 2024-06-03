Последний российский удар погружает Украину в темноту – аналитик

Олег Кравцов.  
03.06.2024 11:51
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика, Энергетика


Украина вопреки бодрым реляциям, не смогла отразить последний российский удар по энергетике, нанесенный в первый день лета,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик капитан 1 ранга Владимир Гундаров, обративший внимание, что украинское командование отчиталось об уничтожении 46 дронов 44 крылатых ракет.

Украина вопреки бодрым реляциям, не смогла отразить последний российский удар по энергетике, нанесенный в...

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«Сообщения глав областных военных администраций свидетельствуют об очередном вранье украинского Генштаба», – сказал Гундаров «Московскому комсомольцу».

Он обратил внимание, что дроны и ракеты летели к целям ночью по сложным маршрутам, неоднократно меняя свой курс, пересекая воздушное пространство Украины с юга, юго-востока и северо-востока, в основном, в западном направлении.

«Средства радиоэлектронной разведки ВСУ их видели во всех областях, над которыми они пролетали, но из поступавших в дальнейшем сообщений о продолжении полёта можно сделать вывод, что украинская ПВО в очередной раз оказалась «бумажной», то есть сбивала воздушные цели только на бумаге. А если сложить число всех «сбитых» ракет и беспилотников по областям, то общее количество получается больше, чем в рапорте командования ВВС Украины», – подчеркнул эксперт.

Так, львовский областной гауляйтер Максим Козицкий признал, что в его регионе «шесть крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры». Кроме того, была поражена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, совокупная мощность 12 её энергоблоков составляет 2,4 ГВт. Помимо Бурштынской ТЭС, серьезные повреждения получил Днепрогэс и энергообъекты ещё в трёх областях: Кировоградской, Запорожской и оккупированной части Донецкой.

По мнению аналитика, последний удар «погружает Украину в темноту».

«Это значит, будут простаивать поезда, в том числе доставляющие военные грузы, будет останавливаться производство. Электроэнергия требуется системам ПВО, например, пусковым установкам зенитных ракетных комплексов Patriot, если они действуют не в составе батареи, радиолокационным станциям, другому вооружению. Так что энергогенерирующие мощности и в целом энергосистема Украины – это законные цели для российских ВКС и ВМФ», – резюмировал Гундаров.

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