Последний украинский глава Крыма: Верховная рада легализовала распад Украины

18.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Недавнее решение Верховной рады об увеличении численности армии за счет создания отрядов т.н. «территориальной обороны» – шаг к дальнейшему распаду Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый незалежный» заявил последний украинский руководитель Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии возникла дискуссия относительно плачевных итогов «реформы» МВД после Евромайдана. Теперь ситуация усугубляется созданием новых парамилитарных структур в рамках «территориальной обороны», а также целым рядом других нововведений.

«Был принят новый закон о национальном сопротивлении, также по свежим следам закон о старостах, также в системе децентрализации должны появиться префекты. Это не считая того, что у нас сейчас нововведения – полицейский твоей «громады», не хватает только Уокера, техасского рейнджера в каждом селе и «громаде» для того, чтобы вообще потерять линию, кто за что отвечает. Слишком много новых назначений», – отметила в ходе дискуссии политолог Александра Решмедилова.

«Вы правы в том, что есть такое понятие – коллективная безответственность, – согласился Могилёв. – Когда в коллективе отвечают все за всё, то никто ни за что не отвечает».

По его словам, ярче всего такой подход сегодня иллюстрирует сложившаяся ситуация в системе МВД.

«Особенно в МВД должна быть структура единоначалия. Начальнику полиции области должны подчиняться все структрные подразделения на территории области. Начальнику полиции города подчиняются все подразделения города. Вместо этого – патрульная полиция подчиняется напрямую Киеву сама по себе, подразделения следствия подчиняются тоже наверх, подразделение борьбы с наркотиками тоже только на Киев. В итоге у начальника полиции сейчас в подчинении дежурная часть, участковый и какие-то остатки уголовного розыска, всё», – рассказал экс-министр.

Он объяснил опасность легализации отрядов «территориальной самообороны».

«Если говорить об этой «народной самообороне», это создание каких-то парамилитарных формирований под каждого мэра, под каждого старосту, губернатора и так далее… Создание любых формирований, которые питаются из местного бюджета, а там ещё написано красиво: «из других источников финансирования», то есть это может олигарх себе создать такие подразделения – в принципе в стране такого быть не должно. Государство имеет монополию на насилие. Если в стране появляются подразделения, которые эту функцию себе присваивают, государство просто развалится. И мне кажется, у нас последнее время настроено всё на то, чтобы как можно больше страну развалить по всем направлениям», – заключил Анатолий Могилёв.