18.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Последний украинский глава Крыма: Верховная рада легализовала распад Украины

Новости УкраиныНедавнее решение Верховной рады об увеличении численности армии за счет создания отрядов т.н. «территориальной...

Недавнее решение Верховной рады об увеличении численности армии за счет создания отрядов т.н. «территориальной обороны» – шаг к дальнейшему распаду Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый незалежный» заявил последний украинский руководитель Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии возникла дискуссия относительно плачевных итогов «реформы» МВД после Евромайдана. Теперь ситуация усугубляется созданием новых парамилитарных структур в рамках «территориальной обороны», а также целым рядом других нововведений.

«Был принят новый закон о национальном сопротивлении, также по свежим следам закон о старостах, также в системе децентрализации должны появиться префекты. Это не считая того, что у нас сейчас нововведения – полицейский твоей «громады», не хватает только Уокера, техасского рейнджера в каждом селе и «громаде» для того, чтобы вообще потерять линию, кто за что отвечает. Слишком много новых назначений», – отметила в ходе дискуссии политолог Александра Решмедилова.

«Вы правы в том, что есть такое понятие – коллективная безответственность, – согласился Могилёв. – Когда в коллективе отвечают все за всё, то никто ни за что не отвечает».



По его словам, ярче всего такой подход сегодня иллюстрирует сложившаяся ситуация в системе МВД.

«Особенно в МВД должна быть структура единоначалия. Начальнику полиции области должны подчиняться все структрные подразделения на территории области. Начальнику полиции города подчиняются все подразделения города.

Вместо этого – патрульная полиция подчиняется напрямую Киеву сама по себе, подразделения следствия подчиняются тоже наверх, подразделение борьбы с наркотиками тоже только на Киев.

В итоге у начальника полиции сейчас в подчинении дежурная часть, участковый и какие-то остатки уголовного розыска, всё», – рассказал экс-министр.

Он объяснил опасность легализации отрядов «территориальной самообороны».

«Если говорить об этой «народной самообороне», это создание каких-то парамилитарных формирований под каждого мэра, под каждого старосту, губернатора и так далее…

Создание любых формирований, которые питаются из местного бюджета, а там ещё написано красиво: «из других источников финансирования», то есть это может олигарх себе создать такие подразделения – в принципе в стране такого быть не должно. Государство имеет монополию на насилие.

Если в стране появляются подразделения, которые эту функцию себе присваивают, государство просто развалится. И мне кажется, у нас последнее время настроено всё на то, чтобы как можно больше страну развалить по всем направлениям», – заключил Анатолий Могилёв.



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