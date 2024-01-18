Последняя попытка Зеленского склонить Запад к продолжению войны провалилась – Карасев

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Давос для того, чтобы предпринять последнюю отчаянную попытку убедить Запад не идти на мировую с Россией.

Об этом в эфире израильского телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский приехал в Давос с отчаянной, но серьёзной попыткой склонить Запад к тому, чтобы Украину не склоняли к заморозке, прекращению огня, и каким-то проектам дипломатических контактов. Ведь он ещё в начале этого года сказал, что главная проблема для него – то, что на Западе и на Украине утеряно чувство экзистенциальной угрозы, которую несёт Россия и Путин. И поэтому это чувство угрозы надо восстановить», – сказал Карасев.

«С этой миссией, с этим устремлением он и приехал в Давос. И если слушать его речь – он эмоционально вложился в неё, чтобы ещё раз, может быть последний, сказать Западу, что рано идти на какие-то контакты с Россией, на какое-то дипломатическое урегулирование, заморозку, и так далее. Получилось ли это у Зеленского? Я бы сказал, что частично, но скорее нет, чем да», – добавил политолог.