24.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Происшествия, Россия, Румыния
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Последствием эпидемии в Молдове станет установление Румынско-Приднестровской границы




Кризис, вызванный коронавирусом, может окончательно развести Молдову и Приднестровье.

Об этом в Regional Trends Analitics пишет молдавский политолог Сергей Чебан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Левобережье в условиях всеобщего карантина практически отрезано от «молдавского материка». С момента вооруженного конфликта население двух берегов Днестра, пожалуй, впервые живет в режиме минимальной коммуникации, а на линии разграничения фактически больше не действует режим зоны безопасности.

Кишинев и Тирасполь, столкнувшись с мощной проблемой, существуют в двух параллельных реальностях, решая свои актуальные задачи почти без оглядки друг на друга», – пишет Чебан.

Он предполагает, что откатить назад после окончания кризиса будет уже сложно, особенно с учетом растущих в Молдове унионистских настроений.

«Если властные институты продемонстрируют неспособность справиться с текущим кризисом, то еще больше разожгут широкую общественную дискуссию о дееспособности и, главное, целесообразности существования молдавского государства в принципе.

Для руководства Молдовы ситуация с увеличивающимся числом сторонников отказа от суверенитета и слияния с соседней Румынией и без коронавируса приобретала критический характер, а с учетом провала борьбы с пандемией, – может стать необратимой», – пишет Чебан.

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