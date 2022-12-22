«Последствия эскалации невозможно вообразить»: РФ дала оценку визиту Зеленского в США

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где киевский режим получил гарантии предотсавления очередной военной помощи, включая современные системы ПВО, показал, что Украина и США нацелены на продолжение войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук. Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения «войны по доверенности» против нашей страны. До полной победы над нами. На это бросаются колоссальные ресурсы, оружие, разведывательные возможности. Во главу угла ставится маниакальная идея «победы над русскими на поле боя». Некоторые законодатели и вовсе утверждают, что Российскую Федерацию можно завоевать за три дня», – сказал дипломат.

Он добавил, что, несмотря на российские предупреждения, Киев получит «Пэтриот».

«Однако у республики нет специалистов для их обслуживания. Значит, это будут американцы? Или граждане другой страны НАТО? Здесь не могут не осознавать, что западные вооружения систематично уничтожаются нашими военными. Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать персонал, который станет управлять данными комплексами на территории Украины. Хочу подчеркнуть, что мы на всех уровнях неоднократно пытались и пытаемся воззвать к здравому смыслу. Подчеркивали, что провокационные действия США неуклонно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже вообразить. Так, вызывают глубокую озабоченность рассуждения о гипотетической поставке украинцам ракет ATACMS и ударных БПЛА дальнего радиуса действия», – добавил посол.

Он подчеркнул, что именно на США «лежит вся полнота ответственности за развязывание украинского конфликта».

«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона», – резюмировал Антонов.

В свою очередь экс-заместитель главы МИД Украины, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы продемонстрировать свою близость к центру принятия решений, считает

«Это вызывает озабоченность в Европе, которая понимает, что дело зашло слишком далеко, а Америка становится режиссером какой-то пьесы, которая имеет мало предсказуемый конец. Зеленский — зависимый от воли и планов Вашингтона и коллективного Запада человек, но как далеко заходят эти планы, неизвестно никому. Этот визит у нас вызывает чувство растущей озабоченности за дальнейшую судьбу миропорядка, за судьбу вообще мирового сообщества. Симбиоз Зеленского и Байдена, помноженный на информационные потоки, которые сознательно организуются западными СМИ, — очень опасная вещь», – сказал Карасин «Известяим».

А вот зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что ожидать чего-то необычного от визита Зеленского в США ждать не стоит.

«Темы очевидны и стандартны. Любое обращение или выступление Зеленского сводится к поиску оружия, денег, помощи, призывам к самым жестким мерам в отношении России. Иной раз к недовольству тем, что такие меры не приняты. При этом Зеленский может использовать этот визит, чтобы укрепить свои позиции внутри Украины, — заявил Затулин.

Глава Госдепа Энтони Блинкен обратил внимание, что общий объем военной помощи Украине со стороны США «составит беспрецедентные $21,9 млрд с момента прихода к власти действующей администрации».

«Возникает вопрос, как это все будет отдавать потом Украина, за счет чего — земли, людей, ресурсов? А что это будет означать для Европы? Всё это открытые вопросы. Пока Украина залезла в долги, по-моему, на десятилетия вперед. И эти долги она отдает жизнями своих собственных граждан», – прокомментировал эти цифры Карасин.