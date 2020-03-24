24.03.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Происшествия, Россия
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Последствия карантина будут хуже эпидемии – российский врач




В России не стоит вводить тотальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил медицинский директор сети клиник «Семейная», «Дента-Эль» и Научно-практического центра хирургии Павел Бранд, отвечая на вопрос о целесообразности введения глобального карантина.

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«Его последствия будут гораздо хуже, чем эпидемия. Мы экономически не готовы к таким мерам и не способны выдержать полноценный карантин — с тотальными запретами выхода на улицу всем, доставкой на дом продуктов, лекарств, оказанием полной медицинской помощи на дому. Если человек на улице, это уже не карантин.

Что будут делать люди после карантина, как будут получать деньги? Глобальный карантин приведет к гораздо более плохим последствиям, чем сама инфекция, хотя и она мало хорошего несет. В данной ситуации нужен карантин для пожилых и разумные меры предосторожности для всех остальных», – считает Брандт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», коронавирус развенчал миф о европейской солидарности.

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