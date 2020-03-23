Коронавирус развенчал мифы о европейской солидарности

23.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Пандемия коронавируса чётко проявила, что Запад – колосс на глиняных ногах, который не готов и не в силах нести ответственность за всё человечество.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Пандемия коронавируса стала не только серьезным испытанием для всего человечества, но и индикатором здоровья современной цивилизационной конструкции, построенной на идеях глобализма и западных ценностей.

В условиях противодействия проблеме, которая приобрела уже общемировой характер, ни Соединенные Штаты Америки, ни Европейский союз не продемонстрировали должной степени ответственности перед международным сообществом. Наоборот, страны Запада проявили самые худшие черты: неспособность справиться с трудностями даже на своей территории, варварские перехваты гуманитарной помощи, предназначенной другим государствам, и модель «каждый сам за себя».

Так, президент Сербии, объявляя в стране чрезвычайное положение, заявил, что международной или европейской солидарности не существует, это только «сказки на бумаге». По его словам, когда ЕС нужны были сербские деньги, они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты, а когда пришла беда и стало тяжело, страна оказалась предоставлена сама себе», – сказал Муратов.

При этом он обратил внимание на то, как повели себя государства, которые традиционно рассматривались на Западе в качестве оппонентов.

«Например, в Италию, которая сейчас находится в наиболее бедственном положении, Российской Федерацией были направлены девять самолетов с профильными специалистами и медицинским оборудованием. Сами итальянцы констатируют, что помощь им оказали Китай, Россия и Куба, но не соседи, а итальянский политик Антонио Рацци и вовсе призвал немедленно отменить санкции против РФ – «иначе мы покинем ЕС», – подчеркнул общественник.

Тем не менее, по его словам, речь должна идти не только о санкциях, но о пересмотре всей мировой геополитической конструкции.

«Пандемия показала, что Запад – колосс на глиняных ногах, который не готов и не в силах нести ответственность за все человечество. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, многополярный мир создан, однополярного мира уже не существует, и текущий кризис выдвигает требование повсеместно осознать и признать данный факт на благо будущего всего человечества», – подытожил Муратов.