Последствия мобилизации будут катастрофическими – украинский экономист

Вадим Москаленко.  
11.01.2024 23:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина, Экономика коллапса


Готовящееся на Украине принятие закона о мобилизации приведёт только к тому, что ещё больше людей уволится с работы, заберёт деньги из банков, уйдёт «в тень», начав прятаться от властей, что в перспективе обрушит экономику.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский финансовый аналитик и экономист, в прошлом советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Готовящееся на Украине принятие закона о мобилизации приведёт только к тому, что ещё больше...

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Ведущая попросила прокомментировать, как законопроект о мобилизации может повлиять на ситуацию в украинской экономике.

«Там целый ряд норм, которые уже действуют и которые планируют задействовать. Они все в той или иной мере негативно влияют на экономику.

Потому что когда работодатель становится ответственен за подачу списков мобилизованных, и фактически предпринимателя делают ответственным за процесс мобилизации. А это не свойственные для предпринимателя функции, его задача – создавать бизнес, платить налоги, создавать рабочие места и формировать ВВП страны.

А сейчас предприниматель фактически становится ответственным за провалы государства, связанные с тем, что государство за многие годы не удосужилось создать прозрачную и эффективную систему учёта мобилизованных», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что проблемы начнутся и в других отраслях – например, пострадает банковская система.

«Это приводит к тому, что люди просят их просто уволить с работы, чтобы не подавать списки. И работодатель идёт навстречу сотрудникам, и таким образом теряет государственный бюджет, потому что не начисляется подоходный налог, взнос в пенсионный фонд, военные сборы, и так далее. То есть, государство теряет миллиарды гривен дохода как в бюджет», – пояснил Кущ.

«То же самое касается и блокировки карточек и банковских счетов – люди просто начнут забирать деньги из банков, начнётся колоссальный отток средств из банковской системы», – подчеркнул экономист.

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