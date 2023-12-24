«Посмотрел на наши контратаки и потери – так воевать нельзя» – украинский военкор

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Основная проблема украинского командования – это отсутствие стратегии и плохая тактика: оборона без создания сооружений, война дронов без системного обеспечения ими войск, наступления и штурмы без подготовленных резервов.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его возмутил отказ президента Украины Зеленского на пресс-конференции озвучивать планы на новый год, поскольку «контрнаступ» 2023 года провалился именно из-за того, что о нём слишком много говорили.

«Мы помним, что в 2023 году все эти волны о контрнаступлении на юге разгонял сам офис президента, посмотрите сообщения Ермака, который постоянно анонсировал какие-то наступательные действия, и все провластные медиа – они все говорили о контрнаступлении. Это Минобороны само, кстати, при Резникове и его заместителе Маляр – они всё это продвигали в общество! А сейчас признаётся, что эти планы не нужно озвучивать. В действительности, конечно, когда мы говорим про тактику, хотелось бы слышать совсем о другом. Конечно, не направления ударов, это абсурд, надо говорить о том, как должна изменяться организация боевых действий и применение войск – вот основный принцип», – заявил Бутусов.

По его словам, главная проблема не в превосходстве России, а в том, что украинское командование не умеет воевать.

«Когда мы говорим о тактике, надо понимать: та тактика, которая у нас есть сейчас – тактика обороны без создания оборонных сооружений, тактика войны дронов без системного обеспечения войск дронами, тактика каких-то наступлений и штурмов без подготовленных резервов – вот так воевать нельзя! Это плохая тактика и это отсутствие стратегии. И это надо менять в позиционной войне. Проблема не в том, что у России больше вооружения, проблема в том, что мы плохо организованы и не можем эффективно использовать то вооружение, какое есть у нас. Основная проблема – это наши проблемы, внутренние, управленческие и организационные, не проблемы России. Вот с этим у нас проблемы, это тактика. Я несколько дней назад был на фронте и видел достаточно много тяжёлых вещей, атак, контратак, значительных потерь наших воинов, к сожалению. Да, так воевать нельзя, друзья», – сокрушался пропагандист.

Остаётся только догадываться – это уже начало сдувания очередного мыльного пузыря «военный гений Залужного», или попытка сбить его политические амбиции в рамках междоусобной борьбы с Зеленским?