«Посмотри, кого ты убил!» – бабушка погибшего в Донбассе ребёнка обратилась к всушникам

05.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Бабушка погибшего от украинского обстрела ребёнка Наталья Терентьева рассказала, как произошла трагедия, и обратилась к украинским террористам.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «Юнион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тот роковой день ребёнок как раз приехал погостить у бабушки с дедушкой. В момент обстрела он играл во дворе.

«Это просто был обрубок, понимаете… это не рассказать, это надо увидеть» – рассказала плачущая Терентьева.

«Мне не жалко этого дома. За что это дитя пострадало?! Он что, кого-то застрелил, кому-то что-то сказал плохое? Он ещё в ангельском возрасте, ему четыре годика. Неужто у этого, который нажимал эту кнопку, не было никакого ребёнка, нет никакой семьи.

Нет мамы, которой взять бы, и выслать эту фотографию. И пусть бы она посмотрела, за какой хрен её сын получает деньги», – добавила она.

Также Наталья Терентьева, держа фотографию погибшего внука, обратилась к воюющим в «ООС» всушникам.

«Посмотри, украинский солдат. Посмотри, кого ты лишил жизни. Этот ребёнок тебе сделал что-нибудь плохое? Назвал тебя плохим словом? А ты ему вот что сделал», – сказала Терентьева.

На телеканале подчеркнули, что до сих пор остаётся неизвестным, как и зачем украинский беспилотник оказался в глубоком тылу, однако ясно одно – его оператор совершенно точно знал, куда сбрасывает бомбу. В Киеве же гибель ребёнка назвали «очередным фейком» и «российской провокацией». Никаких соболезнований ни Киев, ни его западные хозяева не принесли.

Напомним, действия ВСУ шокируют даже некоторых украинских военнослужащих, которые, перейдя на сторону ЛДНР, своими глазами видят, что вытворяют их бывшие сослуживцы.