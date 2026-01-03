Посмотрите на карту. Не будет Берлина, Варшавы и Львова, – Шейнин

Российская армия, всего скорее, ограничится борьбой за регионы, включенные в Конституцию РФ, – даже освобождение Донбасса потребует колоссальных усилий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский телеведущий Артем Шейнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Помните, такой был населённый пункт Пятихатки во время контрнаступа в 23-м году летом, из которого медийно сделали почти Сталинград. Но на карте, даже довольно крупного масштаба, вы никакое Работино и Пятихатки не увидите, а это были такие боищи, парни до сих пор, до того, как на Курское направление попали, это вспоминали как филиал ада на земле…

И парни наши, которые рубятся сейчас там, на Донецком направлении, в районе Красноармейска… это же, это тяжеленные бои, и это очень важные участки фронта. Но, если человек даёт себе труд глядеть на карту, то мы понимаем, что, учитывая, что там впереди Краматорско-Славянская агломерация… Это прям вот линия Маннергейма, такая рукотворная и ещё и сильно укреплённая…

Если у кого-то была идея, что мы закончим в Берлине, то мне нечем его, порадовать. В обозримом будущем мы в Берлине не закончим…

Они говорят: «а как же Варшава? А как же Берлин? А как же Львов?». Я говорю – покажите мне, где, кто и когда ставил задачу на уровне тех, кто планировал и осуществлял СВО, про Варшаву, Львов и Берлин», – заявил Шейнин.