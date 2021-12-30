Посол Китая в РФ: Мы совместно должны противостоять США и Западу

30.12.2021  09:40 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия


Москва и Пекин должны углублять стратегическое сотрудничество в ответ на оказываемое западным блоком давление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Москва и Пекин должны углублять стратегическое сотрудничество в ответ на оказываемое западным блоком давление....

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«США вместе со своими западными союзниками оказывают на Китай и Россию давление на всех фронтах — в политической, экономической, военной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, науки и техники, осуществляя «экстерриториальную юрисдикцию» и произвольно применяя санкции против правительственных ведомств, предприятий и персонала обеих стран в попытке сдержать развитие Китая и России», – отметил Ханьхуэй в интервью «Известиям».

«В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы мы должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество «спина к спине» и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на «двойное сдерживание» США и Запада и противостоять ему», – подчеркнул дипломат.

По его словам, предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх между главами Китая и России «позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт» на предстоящих состязаниях.

«Китай и Россия являются друг для друга стратегическими опорами. Стороны всегда придерживаются четырех важных консенсусов взаимной поддержки и сообща противостоят политическим замыслам, противоречащим общим ценностям всего человечества и тенденциям мирового развития», – резюмировал Ханьхуэй.

Как сообщал «ПолитНавигатор», аналитик сообщил, что Россия и Китай могут создать мощнейший военный блок.

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