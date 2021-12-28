Сивков: Россия и Китай могут создать мощнейший евразийский военный блок

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы противостоять угрозе с Запада, Россия и Китай могут создать большой военный союз.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нашего президента было очень дружественный и подробный разговор с Си Цзиньпином, нужно полагать, что одной из основных военно-политических контругроз и контрдействий может быть созданием военно-политического блока с Китаем. Надо полагать, что к такому блоку присоединится Северная Корея со своим ядерным потенциалом, что бы ни говорили про эту страну, но она настроена прокитайски и пророссийски однозначно. Также с большой вероятностью присоединится Иран», – сказал он.

Кроме того, военный эксперт отметил, что страны Средней Азии вступят в военный блок с Россией и Китаем или окажутся в изоляции.

«Что качается Казахстана и других стран, у них будет дилемма – либо изоляция, потому что американцы оттуда вышиблены, либо присоединение к этому союзу. Таким образом, возникает такой мощнейший евразийский массив, где вместо стран Варшавского договора возникнет Китай с его экономической мощью. Нужно сказать, что возникнет сила, которой Запад не сможет ничего противопоставить. Потому что у Китая и России сильные и слабые стороны стыкуются между собой, как у двух шестерней. Там, где у Китая слабость, у России сила, и наоборот», – резюмировал Сивков.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Россия в 2014 году присоединила Крым и поддержала Донбасс, будучи не готовой к санкциям. Сейчас же Москва готова к решительному ответу ослабевшему Западу.