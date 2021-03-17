Посол России покидает США после оскорбительных заявлений Байдена

17.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Россия отзывает из США в Москву «на консультации» своего посла в Вашингтоне после оскорбительных высказываний президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Как говорится в сообщении МИД РФ, посол «приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США».

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«Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж. Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное – определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», – сообщает внешнеполитическое ведомство.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию беспрецедентной. «Просто скажу, что такого я не припомню», – сказала она.

«Принято исключительное для дипломатической практики решение вызвать посла РФ в Вашингтоне А.И. Антонова в Москву для консультаций. Принято, несомненно, в качестве ответа на безответственный, намеренно оскорбительный и, на мой взгляд, срежисированный выпад Байдена в адрес президента России, сделанный в интервью телеканалу АBC. Приглашение посла прибыть на родину для консультаций – дипломатический ход, обозначающий очень серьезную реакцию – в данном случае Москвы на политическую и риторическую агрессию со стороны Вашингтона. Это и есть ответ Байдену, и администрации США лучше бы задуматься над возможными последствиями», – считает сенатор Алексей Пушков.