Посол США лично выгораживает вождя майданщиков от насмешек сербской прессы

09.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Посол США в Белграде Кайл Скотт лично обрушился с критикой на сербский таблоид Informer, который накануне опубликовал критический материал о визите в американское диппредставительство одного из вождей прозападной оппозиции – Бошко Обрадовича.

В своем аккаунте в Twitter посол назвал данную статью «неприемлемой»: «Есть много способов информирования об одном и том же событии. Я бы хотел, чтобы все таблоиды занимались профессиональной журналистикой и прекратили циничные попытки манипулировать и обманывать своих читателей дешевыми скандальными заголовками», – написал Скотт.

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Судя по всему, главу дипмиссии особенно задел заголовок издания: «Бошко Обрадович – «мальчик на побегушках» Скотта».

По словам главреда издания Драгана Вучичевича, «наезд» посла США – доказательство верной редакционной политики.

«Скотт несколько месяцев открыто работал против государственных интересов Сербии, и его нападение на Informer мы расцениваем как лучший комплимент изданию», – сказал Вучичевич.

Нелюбовь у посла США к данному порталу давняя. Так, еще в мае 2017 года он позволил себе оскорбительные слова в адрес сотрудников Informer, назвав их «лживыми подонками». Причем, сделал это публично, во время лекции «Сербия и Соединенные Штаты Америки – сотрудничество и перспективы» на факультете международной политики и безопасности в Белграде, отвечая на вопрос журналиста данного издания.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич тогда заявил: «Это неприемлемое отношение к журналистам. Никто не имеет права оскорблять средства массовой информации и, в первую очередь, это касается иностранных дипломатов».