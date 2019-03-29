Посол США напутствовала украинцев на выборы

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович призвала кандидатов в президенты Украины соблюдать демократические принципы участия в избирательной кампании, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом посол США сказала во время выступления перед краткосрочными наблюдателями Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), сообщает сайт посольства.

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«Снова и снова, то ли во время Евромайдана, в социологических опросах или за кухонным столом, украинцы неоднократно и однозначно заявляли, что управление должно осуществляться со стороны лидеров, представляющих их интересы, и будет существовать возможность, чтобы эти лидеры были подотчетными», – подчеркнула Йованович.

«Всего через несколько дней миллионы украинцев продолжат то, что становится традицией свободных и справедливых выборов в Украине. Продолжение этой традиции будет означать, что воля украинского народа будет уважаться, кого бы ни избрали», – отметила посол США.

Йованович отметила, что Украину отличает от некоторых соседних стран тот факт, что за несколько дней до голосования в первом туре неизвестно, кто пройдет во второй тур. «Это сила демократии, когда результат заранее не определен. И чтобы эта сила росла, выполняла функцию контроля правительства, каждый должен согласиться уважать процесс и играть по правилам, правилам, свободным от чрезмерного воздействия, насилия или запугивания», – добавила она.

В этой связи посол США подчеркнула, что в стране, которая стремится к интеграции с Европейским Союзом и НАТО, участники избирательной гонки в своих действиях должны соблюдать ключевые евроатлантические ценностей. «Это то, чего ожидает украинский народ, и этого также ожидает международное сообщество», – заявила Йованович.