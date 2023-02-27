Посол Украины в США не скрывает, что в Стамбуле опять обманули русских

Все переговоры в минском формате были инициированы Россией, которая якобы чувствовала свой проигрыш. Не стала исключением и встреча в Стамбуле после начала СВО, где украинская делегация участвовала только для того, чтобы сохранить лицо перед Западом.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, украинцев, иллюзий не было, и хочу сказать, что и у наших американских партнёров иллюзий не было. Мы-то уже видели, куда эти переговоры заводят и ранее, и как безответственно Россия относится к любым переговорам. Никогда не было, чтобы нас подталкивали к переговорам наши американские партнёры. Или Россия тогда увидела, что за три для не справится? Ну, мы же видим, что Россия всегда предлагает переговоры, когда начинает проигрывать. Или Россия хотела показать, России надо было играть какую-ту роль, что они не просто там зло, агрессор, который напал и нападает», – сказала дипломат.

Она объяснила, что согласие Киева на переговоры было продиктовано исключительно целью перехватить у Москвы данную повестку.

«Поэтому какая была причина того, что они тогда якобы присылали переговорную группу, неважно, но мы никогда бы им не дали возможность сказать, что они хотели переговоры мира, а Украина отказывалась. Поэтому мы, так сказать, in good face «Хотели поговорить? Пожалуйста, вот наша команда, которая абсолютно ответственно на всех этих переговорах выслушивала предложения о сдаче и говорила «нет-нет-нет, не сдаёмся» и так далее. Это тоже был важный, наверное, этап, который тогда надо было пройти, и так, как Украина прошла этот этап, мы очень чётко всем показали, что – первое, никто не хочет мира больше, чем мы. Второе, мы ответили и имели терпение это всё выслушивать», – откровенничала Маркарова.

Напомним, последнее время о том, что «Минские соглашения» были дипломатической уловкой, чтобы выиграть время для накачки оружием и обучением ВСУ, во всеуслышание говорит не только президент Украины, но и такие западные политики, как Борис Джонсон и Ангела Меркель.