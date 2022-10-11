Посол Украины в Японии назвал Маска пророссийской «консервой», а Трампа – «идиотом»

Новости Украины

В большинстве стран западной Европы нет единства по поводу военной поддержки Киеву, и всё громче призывы к мирному урегулированию конфликта на Украине и возобновлению закупок российского газа.

Об этом в эфире «Радио НВ» с грустью заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я могу сказать, что в западных обществах, даже в тех странах, в которых мы имеем очень серьезную поддержку, есть свои внутренние проблемы. И очень серьезные проблемы. Если кто-то не видел, я могу сказать, появились твиты от определенных членов Конгресса, которые опять говорят, что нужно остановить Байдена, который помогает Украине, потому что это только разжигает войну. И таких политиков в мире – очень много. Мы видели демонстрации в Германии, которые говорят, что нужно продолжать закупать российский газ и нефть, что это правильно. Мы видели заявление Флинна (Майкл Флинн – ред.), бывшего советника по вопросам национальной безопасности Трампа, который сказал, что Путин с Медведевым молодцы, а Зеленский… он что-то очень плохое сказал о президенте. Ясно, что он идиот, но при всем при этом, мы должны понимать, что нет абсолютного единства в обществах, даже в странах, которые нас поддерживают. Есть ситуация, в которой парламенты эти стран, их лидеры, они должны решать сложные вопросы, как переубедить свои политические силы и население продолжать поддержку», – пожаловался Корсунский.

Он отметил, что в странах Запада массово вскрываются «консервы», к которым он причислил и американского миллиардера Илона Маска.

«Я, к сожалению, констатирую тот факт, глядя на то, что происходит вне Украины, что в очень многих странах такое количество «консерв» вскрывается, то есть людей, который или финансируются, или имеют связи, или имеют какие-то обещания, или на них есть компромат, выбирайте вариант на свое усмотрение, но эти люди в открытом эфире говорят такое, что кажется – абсолютно невозможно понять. Все ж люди образованные, есть интернет, ну посмотрите. Нет! При всем этом – абсолютная ахинея, касательно того, что нужно прекратить поддержку Украины, нужно искать пути к примирению. Есть очень известные имена, вы их знаете, весь Твиттер сидел неделю обсуждал одну гениальную особу, с его мирным планом и так далее. К сожалению, таких примеров очень много», – страдал украинский посол.