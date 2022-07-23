Посол Украины в Японии разочарован: Весь мир не с нами

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Новости Украины

Лишь чуть более трети от общей численности государств поддержали Украину или присоединились к антироссийским санкциям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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Он подчеркивает, что мечты России о мультиполярном мире рассматриваются международными аналитиками как вполне реальные.

«По оценке the Economist Intelligent Unit, государства, которые присоединились к санкциям против России или как минимум выступили с осуждением агрессии против Украины, составляют 36% населения планеты, и большинство из них — западные демократии. В то же время, 64% населения сосредоточены в государствах, которые нейтральны в отношении конфликта или высказали «понимание», или даже «поддержку» позиции России. «Нейтральные» составляют 32%. Таким образом, заключают аналитики, будет преувеличением говорить, что «весь мир объединился» в осуждении российской агрессии», – пишет посол.

По его словам, это с новой очевидностью стало ясно во время конференции Shangri-la Dialogue в Сингапуре.

«Если высокие представители Японии, Австралии, США и Южной Кореи однозначно осудили Россию, то, к примеру, министр обороны Индонезии назвал ее «очень хорошим другом» (как и Китай), а представители Малайзии и Фиджи даже не скрывали своих намерений извлечь максимум пользы из столкновения «великих» держав. Ничего удивительного — с 2000 по 2021 год Россия поставила в Юго-Восточную Азию оружия на 10,9 млрд долл., это больше, чем США», – сокрушается Корсунский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США не удалось прогнуть страны АСЕАН, а Китай захлестнула волна симпатий к России.