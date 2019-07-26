Посол в Хорватии: Никакой свободы слова во время войны!

26.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские СМИ должны подавать всю информацию в одном русофобском ключе, чтобы бороться с «информационной агрессией».

Об этом в эфире YouTube-канала киевского политолога Юрия Романенко заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас до конца не понимают, что во время гибридной войны, в которой мы находимся, не может быть полной свободы слова в западном понимании.

Если вы хотите противостоять информационной агрессии, а она идет против Украины где-то с декабря 2013 года, когда на майдане начались первые действия и пропагандистская «машиночка» в Москве сразу переключилась. Я помню, если вначале российские новости шли минут 20,30,40, потом 50 минут, и из этих 50 минут 45 об Украине, в России ничего не происходит, и с соответственной подачей материала.

Мы все привыкли тогда смотреть российское телевидение, и по старинке воспринимали информацию, которую давали, а информация совершенно другого характера.

Там люди тренированные, они прошли еще советскую пропагандистскую школу, когда СССР в пропагандистском смысле воевал со всем передовым цивилизованным миром, там были опробованы все методы, как воздействовать на умы, как делать информационные вбросы.

Мы, например, самый известный вброс, который разоблачили, это с распятым мальчиком. Что-то подобное начиналось в Хорватии при обороне Вуковара: «Защитники Вуковара убивают маленьких детей, потом отрезают у них мизинчики и делают из них цепочки». Бред полный, но он работал, если среди сказанного вранья 5% правды – это ужасно. В Сараево, например, говорили о том, что защитники Сараево убивают, выкалывают глаза, и глаза консервируют в большие дубовые бочки», – выгораживает хорватских пропагандистов и нацистов Левченко.

При этом, по словам украинского посла, восстановить отношения между государствами все еще можно, однако только в том случае, если Россия вдруг решит отдать Украине Крым.

«Чтобы понять, близкий или не близкий, есть вопрос: «Как вы относитесь к Крыму?». Если нет, и вы считаете, что у близкого народа можно отобрать полуостров даже таким полувоенным путем, то вряд ли мы можем считать себя близкими.

Я был до 2014 года условно москвофилом, у меня пол семьи из России, я считал, что мы – братские народы. Но из-за таких действий у меня возникли вопросы.

У меня нет фобий к народу, есть политики, ясна фамилия, имя и отчество политика, который отдал приказ на аннексию Крыма. Но, тем не менее, у нас есть перспектива возобновления отношений. Одно условие возобновления этих братских отношений – Крым. Возвращайте Крым, и я в этот же день обращусь в Брюссель с тем, чтобы снимали санкции, потому что с братского народа надо снимать санкции, потому что вы поняли, что наши отношения стоят дольше, чем этот полуостров», – рассуждает Левченко, умалчивая причины солидарного отказа крымчан от Украины.

Напомним, ранее Александр Левченко заявил, что для «освобождения» Донбасса украинской власти следует пойти по так называемому хорватскому сценарию с вводом на территорию народных республик иностранных военнослужащих и разоружения Народной милиции.