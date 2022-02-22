«Будет военный комендант» – Посольство и консульства России эвакуируются с Украины

Посольство и консульства России эвакуируются с Украины, говорится в заявлении МИД РФ.

Накануне сообщалось о возможном уничтожении документов в посольстве в Киеве. Сегодня аналогичные видео, якобы снятые во дворе консульства РФ в Одессе во время уничтожения коробок с документами, также распространяются в Сети.

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«В условиях полной вседозволенности и безнаказанности в стране воцарился правовой беспредел. Нормой жизни стали расправы над неугодными лицами, люстрация и преследование инакомыслящих…

Под предлогом декоммунизации развернута борьба с историческим прошлым страны. Попытки фальсификации истории достигли невиданных масштабов – в ранг героев Украины возводятся нацистские коллаборанты и приспешники.

Нормой жизни стали внесудебные расправы с политическими оппонентами, против которых вводятся жесткие санкции. Не прекращается преследование независимых журналистов, процветает цензура, закрываются неугодные СМИ. В стране укрепляются авторитарные формы правления.

Образчиком демократии по-украински является скандальный сайт «Миротворец», содержащий персональные данные нелояльных властям политиков, общественных деятелей, представителей прессы, а также иностранных граждан, которым инкриминируется «антиукраинская подрывная деятельность». В число «врагов Украины» попадают и дети. Оказавшиеся в этой базе автоматически становятся потенциальными объектами репрессий местных спецслужб и агрессивных действий националрадикалов.

С 2014 г. неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее.

В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», – говорится в сообщении МИД РФ.