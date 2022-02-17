СБУшный сексот сообщил о подготовке эвакуации посольства России из Киева

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Новости Украины

Уличенный ранее в работе на СБУ (участвовал в допросах сторонников Русской весны) сотрудник украинского телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко опубликовал видеозапись, где зафиксировано, как над зданием посольства РФ в Киеве поднимается белый дым.

Запись, по всей видимости, сделана украинскими спецслужбами, ведущими круглосуточное наблюдение за российскими дипломатами. Цаплиенко уверяет, что дым – свидетельство уничтожения документов в посольстве.

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