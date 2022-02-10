Посольство США тщетно пытается нагнетать русофобские настроения в Болгарии

10.02.2022  20:43 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Балканы, Болгария, Дзен, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, США


Несмотря на русофобскую пропаганду в Болгарии и засилье агентов США, болгары продолжают относиться к русским дружественно, чем раздражают американское посольство.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на русофобскую пропаганду в Болгарии и засилье агентов США, болгары продолжают относиться к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Будучи в Болгарии, я участвовал в мероприятиях, приуроченных к освобождению страны. Можно было встретить немало улыбок и дружественных чувств. На проводимых конференциях было видно, что большинство болгар по-прежнему, несмотря на американское влияние, тепло относятся к России.

По некоторым сведениям, американские дипломаты сетуют: «Сколько бы мы не вкладывали денег в Болгарию, сколько ни пытаемся её привлечь к нам, всё равно они смотрят на русских, как на друзей», – сказал он.

Однако историк отметил, что в Болгарии при помощи американского посольства всё-таки начинают прорастать русофобские настроения.

«Но мы замечаем и нечто другое: когда проводились торжества, приуроченные освобождению Болгарии от фашистов, памятник советским воинам-освободителям в центре Софии был разукрашен, и властям пришлось срочно отмывать эту краску, такое происходило неоднократно.

Когда проводятся конференции, мы видим небольшую толпу с американскими флагами, которые демонстрируют, что русские оккупанты. Пока это незначительная тенденция, которая основана на внешнем влиянии, финансируемом американским посольством, они пытаются противопоставить болгар России», – заключил Мягков.

Напомним, ранее в Тирасполе заявили, что молдавская власть отказалась праздновать освобождение от фашистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть