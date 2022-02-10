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Несмотря на русофобскую пропаганду в Болгарии и засилье агентов США, болгары продолжают относиться к русским дружественно, чем раздражают американское посольство.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будучи в Болгарии, я участвовал в мероприятиях, приуроченных к освобождению страны. Можно было встретить немало улыбок и дружественных чувств. На проводимых конференциях было видно, что большинство болгар по-прежнему, несмотря на американское влияние, тепло относятся к России. По некоторым сведениям, американские дипломаты сетуют: «Сколько бы мы не вкладывали денег в Болгарию, сколько ни пытаемся её привлечь к нам, всё равно они смотрят на русских, как на друзей», – сказал он.

Однако историк отметил, что в Болгарии при помощи американского посольства всё-таки начинают прорастать русофобские настроения.

«Но мы замечаем и нечто другое: когда проводились торжества, приуроченные освобождению Болгарии от фашистов, памятник советским воинам-освободителям в центре Софии был разукрашен, и властям пришлось срочно отмывать эту краску, такое происходило неоднократно. Когда проводятся конференции, мы видим небольшую толпу с американскими флагами, которые демонстрируют, что русские оккупанты. Пока это незначительная тенденция, которая основана на внешнем влиянии, финансируемом американским посольством, они пытаются противопоставить болгар России», – заключил Мягков.

Напомним, ранее в Тирасполе заявили, что молдавская власть отказалась праздновать освобождение от фашистов.