Поставка «Таурусов» будет означать вступление Германии в войну – немецкий генерал

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Если переданные Украине немецкие ракеты будут использованы для ударов по Крымскому мосту, это можно будет интерпретировать как вступление Германии в войну против России.

Об этом в эфире телеканала «Welt» заявил немецкий генерал Роланд Кэтер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать вероятную поставку Украине ракет «Таурус», которую сейчас обсуждают в Берлине.

«Существует разница между поставкой оружия дружественному государству в мирных условиях – и в условиях войны, когда вы не знаете, как в конечном итоге оно будет использоваться. Мы должны ещё раз чётко заявить: я считаю наиболее вероятным, что оружие будет использовано для уничтожения Керченского моста. Если это так, то это глубоко политический вопрос. Могу повторить, что треть моста находится на территории России. И тогда Путин сможет с полным правом сказать, что Германия вступила в войну. Я хочу держаться подальше от всего этого», – сказал Кэтер.

Он подчеркнул, что поставка Украине современных ракет – это политическое решение, которое должно приниматься на самом высоком политическом уровне.

«С военной точки зрения это имеет смысл, потому что российское военное снабжение, которое проходит через этот мост, должно быть надолго прервано. В этом есть определённые военные причины. Но это политическое решение», – осторожно добавил генерал.